Käufer ersteigert seltene Briefmarken für 290.000 Euro Von dpa | 24.09.2022, 14:46 Uhr

Ein Käufer hat Briefmarken, bekannt als „Die Supereinheiten“ aus dem Sammelgebiet Oldenburg, am Samstag für 290.000 Euro ersteigert. Die seltenen Marken waren bei der Auktion mit 250.000 Euro an den Start gegangen. Den Zuschlag erhalten habe ein Käufer aus dem Saal, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Heinrich Köhler in Wiesbaden mitteilte. Sie bezeichnete den Kaufpreis als „sensationell“. „Die Supereinheiten“ umfassen die komplette Markenausgabe von 1861 in unzertrennten Einheiten von jeweils sechs Marken.