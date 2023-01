Frost Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Kälte und Sturmböen in Niedersachsen und Bremen erwartet Von dpa | 17.01.2023, 08:41 Uhr

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen können sich am Dienstag auf einen stürmischen Tag einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht ein Sturmtief von der Deutschen Bucht nach Norden und bringt kalte Meeresluft und stürmisches Wetter mit sich. An der Nordsee wehen am Dienstag Sturmböen der Stärke acht bis neun, vereinzelt sogar schwere Sturmböen der Stärke zehn. Auch im Inland wehen Böen der Stärke sieben bis acht.