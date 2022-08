Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Landesregierung Kabinett gibt 150 Millionen Euro für Krankenhäuser frei Von dpa | 02.08.2022, 12:57 Uhr

Niedersachsens Landesregierung hat 150 Millionen Euro für Investitionen in Krankenhäusern freigegeben. Das Volumen für dieses Jahr wurde um 30 Millionen aufgestockt, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Davon sollen landesweit 28 Baumaßnahmen bezahlt werden. Profitieren sollen davon etwa Krankenhäuser in Braunschweig, Hannover, Göttingen und Lüneburg.