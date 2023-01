Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Kriminalität Justizministerin zu Automatensprengungen: „Nicht hinnehmbar“ Von dpa | 31.01.2023, 17:36 Uhr

Nach drei erneuten Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen sieht Justizministerin Kathrin Wahlmann die Banken und Sparkassen in der Verantwortung. „Diese Gefährdungslage ist nicht länger hinnehmbar“, teilte die SPD-Politikerin am Dienstag in Hannover mit. „Ich fordere die Banken und Sparkassen nachdrücklich auf, sich ein Beispiel an den Banken in unserem Nachbarland, den Niederlanden, zu nehmen.“