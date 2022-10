Fenster von Synagoge in Hannover beschädigt Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Ermittlungen Justizministerin erschüttert nach Steinwurf auf Synagoge Von dpa | 06.10.2022, 11:25 Uhr

Nach einem Steinwurf auf eine Synagoge in Hannover hat sich Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) erschüttert gezeigt. „Es geht hier um einen Eingriff in den sensibelsten Kern der Religionsausübung“, sagte die Ministerin. Die Tat sei „ein hässliches Zeichen für den zunehmenden Antisemitismus in unserem Land“.