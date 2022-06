ARCHIV - Ein Seehund liegt am Strand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Umwelt Jungtiere sind da: Seehunde werden aus der Luft gezählt Von dpa | 05.06.2022, 15:36 Uhr

Die Seehunde in der Nordsee werden auch in diesem Sommer wieder aus der Luft gezählt. An der niedersächsischen Küste finden die ersten Flüge am kommenden Mittwoch (8.6.) statt, wie das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg mitteilte. Die Wurfsaison habe begonnen, auf den Sandbänken seien die ersten jungen Seehunde zu beobachten. Parallel wird im Bundesland Schleswig-Holstein, in Dänemark und den Niederlanden gezählt.