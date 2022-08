ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Notfall Junger Mann in Ihme bei Hannover ertrunken Von dpa | 16.08.2022, 20:18 Uhr | Update vor 10 Min.

In Hannover ist am Dienstagabend ein junger Mann in der Ihme ertrunken. Taucher bargen ihn nach etwa einer Stunde unter Wasser aus dem Fluss, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Opfer war den Angaben nach zwischen 20 und 30 Jahren alt.