Kreis Diepholz Junger Fahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Sattelzug Von dpa | 31.07.2023, 15:45 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist ein junger Fahrer eines Transporters in Scholen (Kreis Diepholz) gestorben. Rettungskräfte konnten den 26-Jährigen am Montag nur noch tot aus der völlig zerstörten Fahrerkabine bergen, wie die Polizei mitteilte. Der 59 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges kam mit Prellungen an Armen und Beinen sowie einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus.