FDP Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Parteien Junge Liberale fordern nach Wahlschlappe Neuanfang für FDP Von dpa | 15.10.2022, 14:09 Uhr

Nach der FDP-Schlappe bei der Landtagswahl haben die Jungen Liberalen zu einer Erneuerung der Partei in Niedersachsen aufgerufen. „Was wir jetzt brauchen, ist ein echter Neuanfang mit echten neuen Köpfen“, sagte die Landesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation, Nadin Zaya, beim 82. Landeskongress der Jungen Liberalen am Samstag in Hannover. Für das nächste Ziel, den Wiedereinzug in den Landtag 2027, brauche es ein neues Team. Nun stehe der FDP in der außerparlamentarischen Opposition eine „Mammutaufgabe“ bevor, sagte Zaya.