Ideen-Expo Junge Erwachsene schätzen Berufsperspektiven gut ein Von dpa | 06.07.2022, 18:35 Uhr

Fast 80 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland schätzen ihre Zukunftsaussichten als sehr gut oder gut ein. Das geht aus einer bundesweiten Studie des Meinungsforschungsinstituts Allensbach hervor, die auf dem Fachkräftekongress „Ideen-Expo“ am Mittwoch in Hannover vorgestellt wurde. 16 Prozent bezeichnen ihre Aussichten demnach als weniger oder gar nicht gut.