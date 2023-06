Gefängnis Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Emden Jugendlicher wegen vorsätzlicher Brandstiftung in Haft Von dpa | 16.06.2023, 10:56 Uhr

Weil er vorsätzlich das Dachgeschoss eines leerstehenden Einfamilienhauses in Emden angezündet haben soll, ist gegen einen 15-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Jugendliche befinde sich in einer Jugendanstalt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Das Feuer war bereits Ende April gelegt worden, dabei war ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Ermittlungen richteten sich zunächst gegen einen 42-jährigen Wohnungslosen, der sich in dem Haus zeitweise aufgehalten hatte, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich sagte.