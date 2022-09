Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Celle Jugendlicher bei Streit lebensgefährlich verletzt Von dpa | 26.09.2022, 16:22 Uhr

Ein 35-Jähriger soll in Eldingen im Landkreis Celle einen Jugendlichen mit einer Eisenstange lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann sei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 17-Jährige den Nachbarn seiner Mutter zuvor mit einem Hammer attackiert haben. Er soll am Sonntagabend zunächst die Glasscheibe der Haustür des 35-Jährigen eingeschlagen und ihn dann mit dem Hammer angegriffen haben. Als der Mann seine Hunde herbeirief, ergriff der Jugendliche nach Polizeiangaben die Flucht.