Alkoholkonsum Jugendliche Rauschtrinker landen seltener im Krankenhaus Von dpa | 11.01.2023, 06:46 Uhr

Jugendliche und junge Erwachsene sind im zweiten Corona-Jahr 2021 seltener mit schwerem Alkoholrausch ins Krankenhaus gekommen als ein Jahr zuvor. Allerdings hat sich der Rückgang abgeschwächt, wie aus Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Hannover hervorgeht. 2021 kamen demnach 7,5 Prozent weniger junge Menschen im Alter von 12 bis 18 Jahren mit Alkoholvergiftung in eine Klinik. Den deutlichsten Rückgang aber hatte es 2020 gegeben - er betrug bei Männern und Frauen in dem Alter jeweils über 30 Prozent.