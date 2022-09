Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Jugendliche greifen Transfrau in Tram an: Schwer verletzt Von dpa | 05.09.2022, 14:23 Uhr

Eine Gruppe Jugendlicher hat eine Transfrau in Bremen in einer Straßenbahn angegriffen und schwer verletzt. Die Jugendlichen flüchteten nach der Tat am Samstagabend, wie am Montag eine Polizeisprecherin sagte. Der Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität und gefährlichlicher Körperverletzung. Transmenschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.