EU Jugendliche diskutieren über Europapolitik Von dpa | 30.05.2023, 15:22 Uhr

150 Jugendliche aus ganz Deutschland und anderen europäischen Ländern debattieren noch bis Mittwoch in Osnabrück bei der Nationalen Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments. Auf dem Programm stehen aktuelle europapolitische Themen, sagte am Dienstag Projektmitarbeiter Stefan Peters. Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren haben sich seit dem Wochenende in verschiedenen Gruppen mit Themen zum Beispiel aus der Sozial- oder Verteidigungspolitik beschäftigt und Resolutionen erarbeitet. Zum Abschluss des Treffens werden diese bei einer gemeinsamen Plenarsitzung vorgestellt und anschließend wird darüber abgestimmt.