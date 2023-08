Jugend-Discos sind kein neu erfundenes Konzept. Dennoch ist der Andrang im Jugendclub „Salon Hansen“ in Lüneburg enorm. Bei jeder veranstalteten Disco seien die Räumlichkeiten voll und vor der Tür werden hunderte weitere Jugendliche nach Hause geschickt, berichtet der NDR.

Die Jugend-Disco findet ohne alkoholische Getränke statt

Die Jugend-Disco wird von Jugendlichen für Jugendliche organisiert. Erlaubt ist niemand, der jünger als 14 und älter 18 Jahre ist. Alkoholische Getränke werden nicht ausgeschenkt. Limos und Cocktails ohne Alkohol können die Jugendlichen für zwei Euro kaufen. Am wichtigsten sei die Sicherheit der Heranwachsenden, so der NDR. Neben dem Alkoholverbot stünden auch Ansprechpartner für allerlei Probleme und Anliegen zur Verfügung. Zusätzlich habe das Sicherheitspersonal die Feiernden im Auge.

Andere Städte zeigen ebenfalls Interesse

Die Stimmung sei trotz des Alkoholverbots sehr gut, so der NDR. Grund dafür sei die Club-Atmosphäre, die nicht das Gefühl vermittle, die Jugendlichen befänden sich in einem Gemeindehaus.

Dass viele Jugendliche aufgrund des großen Andrangs der Jugend-Disco wieder nach Hause geschickt werden, beklagen Eltern auf Facebook. „Die Räumlichkeiten sind viel zu klein, somit stehen die Kids teilweise umsonst zwei bis zweieinhalb Stunden….“, schreibt eine Mutter. Eine weitere Mutter beschwert sich darüber, dass zu viele Jugendliche in die Räumlichkeiten gelassen werden. „Ich finde es erschreckend, dass so viele Kids da reingelassen werden. Zu viele Menschen für den Raum.“

Großes Interesse von anderen Städten

Die große Nachfrage hat auch in anderen Städten für Aufmerksamkeit gesorgt. Sowohl in Winsen im Landkreis Harburg als auch in Halle in Sachsen-Anhalt werde bereits über derartige Konzepte nachgedacht. Letztere stellten zudem eine Anfrage zu dem Konzept.