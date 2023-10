Hannover Jüdische und Palästinensische Gemeinde mahnen zu Toleranz Von dpa | 20.10.2023, 16:29 Uhr | Update vor 20 Min. Nahostkonflikt – Jüdische und palästinensische Gemeinde Foto: Ole Spata/dpa up-down up-down

Im Schulterschluss haben die jüdische und die palästinensische Gemeinde in Hannover zu Frieden, Toleranz und Respekt aufgerufen. „Die Hamas, das sind Palästinenser, aber nicht jeder Palästinenser ist die Hamas“, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, am Freitag in Hannover. Yazid Shammout, der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde Hannover, sprach sich gegen Antisemitismus aus und forderte von pro-palästinensischen Demonstranten respektvollen Umgang mit anderen Menschen.