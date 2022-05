ARCHIV - Ein Sportboot fährt durch das Hunte-Sperrwerk. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild FOTO: Carmen Jaspersen Hochwasser Jubiläum im Hunte-Sperrwerk: Tausend Mal und mehr gesperrt Von dpa | 04.05.2022, 14:19 Uhr

Das Hunte-Sperrwerk in Elsfleth hat in der zurückliegenden Sturmflutsaison 35 Mal seine Tore zur Abwehr erhöht auflaufender Nordsee-Tiden schließen müssen. Das war überdurchschnittlich oft. Der Winter sei sturmflutreich gewesen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch mit.