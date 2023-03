Russisch-französisches Joint Venture stellt Brennelemente her Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Atom Joint Venture stellt Brennelemente her Von dpa | 30.03.2023, 07:42 Uhr

Eigentlich sollte es kein Joint Venture mit einem russischen Unternehmen zur Herstellung von Brennelementen in Deutschland geben. Nun wurde dieses Unternehmen in Frankreich gegründet - die Produktion ist in Niedersachsen.