High-End-Fahrsimulator der Johanniter-Akademie Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Technik Johanniter stellen neuen Fahrsimulator für Rettungswagen vor Von dpa | 22.03.2023, 14:41 Uhr

Rettungskräfte der Johanniter in Niedersachsen können Einsatzfahrten künftig digital üben. Dazu hat die Hilfsorganisation in Hannover einen Rettungswagensimulator vorgestellt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das rund 60 000 Euro teure System steht an der Johanniter-Akademie Niedersachsen/Bremen und ist vor allem für angehende Rettungskräfte gedacht.