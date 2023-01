Rettungshubschrauber Christoph 4 Foto: dpa up-down up-down Hilfsorganisationen Johanniter: Rettungshubschrauber immer wichtiger Von dpa | 05.01.2023, 10:27 Uhr

Der Personalmangel in vielen Kliniken dürfte Rettungshubschrauber nach Einschätzung der Johanniter-Unfall-Hilfe künftig noch wichtiger werden lassen. Die Transportwege für Patienten seien teils deutlich länger, Rettungshubschrauber würden daher „einen noch höheren Stellenwert in der primären Patientenversorgung einnehmen“, sagte der ärztliche Leiter des Rettungshubschraubers Christoph 4 am Standort der Medizinischen Hochschule in Hannover, Christian Macke, am Donnerstag. Der Hubschrauber hob im vergangenen Jahr zu 1359 Notfalleinsätzen ab - etwas mehr als ein Jahr zuvor mit 1290 Einsätzen.