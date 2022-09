Johanniter-Landeswettkampf in Hannover Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Wettkampf Johanniter messen sich bei „Olympiade des Rettens“ Von dpa | 24.09.2022, 15:46 Uhr

Rund 500 Aktive der Johanniter-Unfall-Hilfe im Landesverband Niedersachsen/Bremen haben am Samstag in Hannover bei einer „Olympiade des Rettens“ ihr Können gemessen. An den Start gingen 21 Mannschaften, darunter ehrenamtliche Ersthelfer, pädagogische Fachkräfte, hauptberufliche Notfallsanitäter und Rettungshundestaffeln. Die jüngsten Teilnehmenden waren sechs Jahre alt, wie ein Sprecher sagte.