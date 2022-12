Frau in Büro Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down Parität Jobcenter Bremen will mehr Frauen in Arbeit bringen Von dpa | 14.12.2022, 13:38 Uhr

Das Jobcenter in Bremen will mit gezielten Maßnahmen mehr Frauen in Arbeit bringen. So sei in den vergangenen Jahren der Anteil an Eingliederungshilfen erhöht worden, der Frauen zugute kommt, sagte Geschäftsführer Thorsten Spinn am Mittwoch. In diesem Jahr seien 44,3 Prozent der Fördermittel für arbeitslose Frauen aufgewendet worden. Dies entspreche ihrem gleichbleibenden Anteil von etwa 45 Prozent der Arbeitslosen in der Stadt Bremen.