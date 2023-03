Jens Spahn Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bestreitet Kontakt zu angeklagtem Ex-Unternehmer Von dpa | 07.03.2023, 13:03 Uhr

Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat persönliche Kontakte zu einem unter anderem wegen versuchten Betrugs angeklagten Ex-Unternehmer bestritten. Er könne sich weder an ein Gespräch mit dem Angeklagten noch an eine Begegnung mit ihm erinnern, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der Verhandlung vor dem Landgericht Osnabrück. Dem Angeklagten werden versuchter Betrug in Millionenhöhe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie falsche Verdächtigung und Verleumdung einer Person des öffentlichen Lebens vorgeworfen.