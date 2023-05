Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehr Jedes dritte Feuerwehrmitglied berichtet von Angriffen Von dpa | 30.05.2023, 16:34 Uhr

Im Einsatz bedroht, beschimpft oder angegriffen - jede dritte Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen hat einer Umfrage nach schon solche Gewalt erlebt. Die Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen stellte am Dienstag in Hannover die Ergebnisse einer Online-Befragung mit 1300 Feuerwehrmitgliedern vor. Mehr als Hälfte der Teilnehmenden habe erlebt, dass Menschen im Brandfall nicht kooperieren, sich verweigern oder gar widersetzen.