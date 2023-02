Grundsteuererklärung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archiv up-down up-down Immobilien Jede fünfte Grundsteuererklärung in Niedersachsen fehlt noch Von dpa | 01.02.2023, 13:04 Uhr

In Niedersachsen sind rund 3,6 Millionen Grundsteuererklärungen fristgerecht bis Ende Januar abgegeben worden. Das entspricht nach Angaben des Finanzministeriums in Hannover rund 78 Prozent - mehr als jede fünfte Erklärung fehlt demnach noch. Finanzminister Gerald Heere rief daher am Mittwoch erneut dazu auf, die ausstehenden Erklärungen bald einzureichen, anderenfalls drohten Verspätungszuschläge. Die Finanzämter würden dabei jedoch „mit dem erforderlichen Augenmaß vorgehen“, sagte der Grünen-Politiker. Zunächst würden die eingegangenen Erklärungen bearbeitet und dann Erinnerungen an die säumigen Grundstückseigentümer verschickt.