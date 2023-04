Jazz-Musiker Joachim und Rolf Kühn Foto: Stephanie Pilick/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnungen Jazzpreis ehrt Lebenswerk von Rolf und Joachim Kühn Von dpa | 12.04.2023, 13:14 Uhr

Das Lebenswerk der bedeutenden Jazzmusiker Rolf und Joachim Kühn wird beim Deutschen Jazzpreis 2023 geehrt. Das teilte die Jury in Berlin am Mittwoch mit. Der Klarinettist Rolf Kühn (1929-2022) begann seine Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg beim RIAS-Tanzorchester in West-Berlin, spielte dann in den USA in den Orchestern von Benny Goodman und Tommy Dorsey. Zurück in Deutschland leitete er das NDR-Fernsehorchester in Hamburg und war später unter anderem musikalischer Leiter des Theaters des Westens in Berlin.