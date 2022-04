Anastasia Gulej FOTO: Martin Schutt Gedenkstätten Jahrestag der Befreiung: Überlebende in Bergen-Belsen Von dpa | 15.04.2022, 02:52 Uhr | Update vor 3 Min.

Mit der Aktion „Lichter auf Schienen“ wird an diesem Freitag (19.00 Uhr) an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 77 Jahren erinnert. Als britische Truppen das Lager in der Lüneburger Heide am 15. April 1945 erreichten, bot sich ihnen ein Bild des Grauens: Sie fanden Tausende unbestattete Tote und Zehntausende todkranke Menschen auf dem Gelände. Die Schreckensbilder der Verbrechen der Nationalsozialisten gingen um die Welt.