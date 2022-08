Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hannover Jahrelang untergetauchte Frau von Polizei aufgegriffen Von dpa | 29.08.2022, 09:30 Uhr

Die Bundespolizei hat eine mehrere Jahre untergetauchte Frau in Hannover gefunden. Die 61-Jährige hatte am Sonntagmorgen versucht einem schlafenden Mann am Hauptbahnhof das Portemonnaie zu stehlen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der 43 Jahre alte Mann wurde rechtzeitig wach, entdeckte die Diebin und alarmierte die Polizei.