Jagd Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Jagd Jagdverband: Immer mehr Menschen mit Jagdschein Von dpa | 20.01.2023, 06:56 Uhr

In Deutschland haben immer mehr Menschen einen Jagdschein. In der Jagdsaison 2021/22 (1. April bis 31. März) seien es 407.370 Männer und Frauen gewesen, teilte der Deutsche Jagdverband anlässlich der Internationalen Grünen Woche der Deutschen Presse-Agentur mit. Das seien 6986 mehr als in der Saison zuvor. 1991/92 hätten bundesweit 318 678 Menschen einen Jagdschein gehabt. Die traditionelle Agrarmesse in Berlin geht bis zum 29. Januar.