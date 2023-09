Unternehmen Jägermeister: Kodden wechselt vom Aufsichtsrat in Vorstand Von dpa | 28.09.2023, 09:10 Uhr | Update vor 54 Min. Jägermeister Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Der Kräuterlikör-Hersteller Jägermeister wechselt seinen Vorstand fürs Auslandsgeschäft aus. Denis Schrey, der sich im dreiköpfigen Vorstand bisher um das globale Geschäft kümmert, übergebe das Amt am 1. November an Berndt Kodden, teilte die Mast-Jägermeister SE am Donnerstag mit. Schrey werde seinen Nachfolger noch einarbeiten und wolle sich dann „auf seine Aufgaben in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten“ konzentrieren, hieß es in einer Mitteilung.