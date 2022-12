Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Autobranche IT-Vorständin Stars: VW braucht weitere IT-Experten Von dpa | 12.12.2022, 15:00 Uhr

Volkswagens IT-Vorständin Hauke Stars sieht einen hohen Bedarf an weiteren Digital-Fachkräften und wirbt um neue Ausbildungskonzepte in Deutschland. „Bei uns arbeiten schon heute 13.000 IT-Expertinnen und -Experten. Allein in der Konzernzentrale sind 700 IT-Stellen offen“, sagte sie am Montag in Wolfsburg. Dort startete der neue Jahrgang der Programmierschule „42 Wolfsburg“, die neben VW unter anderem Google und Microsoft mit unterstützen.