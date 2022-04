ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin hält aufbereitete PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Pandemie Inzidenzzahlen in Niedersachsen und Bremen weiter gestiegen Von dpa | 23.04.2022, 13:55 Uhr

Die Inzidenzwerte in Niedersachsen und Bremen sind am Wochenende weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag in Niedersachsen am Samstag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 1174,1. Am Freitag betrug der Wert noch 980,7. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt.