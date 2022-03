Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow Corona-Fallzahlen Inzidenz in Niedersachsen weiterhin hoch Von dpa | 27.03.2022, 12:24 Uhr | Update vor 12 Min.

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen bleibt hoch. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Sonntag bei 1977,8. Am Samstag hatte dieser Wert etwas höher bei 2042,6 gelegen, im Vergleich zum vergangenen Sonntag (1652,0) handelt es sich aber um eine deutliche Steigerung.