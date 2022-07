ARCHIV - Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann up-down up-down Pandemie Inzidenz in Niedersachsen klettert immer weiter Von dpa | 01.07.2022, 14:50 Uhr

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen spitzt sich weiter zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Land lag am Freitag bei 980,3 - nach 965,8 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Damit wies Niedersachsen weiterhin die zweithöchste Inzidenz im Vergleich der Bundesländer aus, nur der Wert für Schleswig-Holstein (1052,2) war höher.