Corona-Fallzahlen Inzidenz in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau Von dpa | 14.04.2022, 11:28 Uhr

Auf und Ab in der Corona-Pandemie in Niedersachsen: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land ist nach zwischenzeitlichem Rückgang wieder leicht gestiegen - auf 1339,7 nach 1335,3 am Vortag. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstag hervor. Im Vergleich der Bundesländer hatte Niedersachsen damit hinter dem Saarland weiter den zweithöchsten Wert. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben.