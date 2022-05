ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Inzidenz in Niedersachsen abgeschwächt: Aber hohes Niveau Von dpa | 14.05.2022, 11:10 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich weiter leicht abgeschwächt - im bundesweiten Vergleich bleibt das Niveau aber hoch. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mitteilte, ging die Sieben-Tage-Inzidenz etwas zurück auf 653,3 - so viele Neuinfektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern gezählt. Am Freitag lag der Wert noch bei 663,7, am Samstag vergangener Woche betrug die Inzidenz 764,8. Dennoch zählt Niedersachsen weiterhin zu den Bundesländern mit den höchsten Inzidenzen, nur in Schleswig-Holstein war diese am Samstag höher.