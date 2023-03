NordLB Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Magdeburg Investitionsbank spaltet sich von NordLB ab Von dpa | 01.03.2023, 16:06 Uhr

Die Investitionsbank (IB) Sachsen-Anhalt steht nun rechtlich auf eigenen Füßen. „Mit dem heutigen Datum wird die IB aus der NordLB herausgelöst“, hieß es in einer Mitteilung der NordLB vom Mittwoch. Damit endet ein langer Prozess, der 2019 in Gang gesetzt wurde. Die Landesregierung wollte damals die IB aus der NordLB herauslösen und als eigenständiges Institut in Sachsen-Anhalt etablieren. Die IB entwickelt Förderprogramme, schüttet öffentliches Geld aus, verteilte unter anderem Corona-Hilfen und spielt so bei der Umsetzung der Landespolitik eine wichtige Rolle.