Internationales Mühlenmuseum in Gifhorn wagt den Neustart Von dpa | 26.05.2023, 14:11 Uhr

Nach Sanierung soll am Pfingstwochenende das Internationale Mühlenmuseum in Gifhorn wieder öffnen. Rechtzeitig zum Deutschen Mühlentag am Montag (29.5.) wird das Gelände für Besucher regelmäßig zugänglich sein, wie Museumsleiter Philipp Oppermann ankündigte. Das Areal gehört seit Anfang 2022 der Stadt und soll mit neuem Konzept erneut Anziehungspunkt in der Region werden.