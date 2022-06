ARCHIV - Das Publikum schaut auf eine spärlich beleuchtete Bühne. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Braunschweig Internationales Festival Theaterformen startet Von dpa | 30.06.2022, 07:53 Uhr

Einblicke in unterschiedliche Theaterformen aus zwölf Ländern verspricht das Festival Theaterformen: In Braunschweig sind ab diesem Donnerstag bis zum 10. Juli 19 außergewöhnliche Produktionen zu sehen. Schwerpunkt seien in diesem Jahr Stücke, die unsere Gegenwart schonungslos in den Blick nähmen, sagte Intendantin Anna Mülter vorab.