Alternative Energien Internationaler Kongress zu Wasserstoff in Oldenburg Von dpa | 04.09.2023, 17:34 Uhr | Update vor 49 Min. Eröffnung von Wasserstoff-Direktreduktionsanlage Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

In Oldenburg soll am Dienstag (18.00 Uhr) ein mehrtägiger internationaler Kongress zu Wasserstoff beginnen. Angekündigt ist, dass Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Grußwort spricht. In dem bereits auf der Website des Veranstalters veröffentlichten Grußwort sagt Weil, dass grüner Wasserstoff von zentraler Bedeutung sei, um Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiewende erfolgreich zu gestalten.