Virus-Erkankung Intensivere Überwachung wegen Blauzungenkrankheit Von dpa | 13.10.2023, 14:05 Uhr

Nach mehreren nachgewiesenen Fällen der Blauzungenkrankheit in den Niederlanden und einem Fall in NRW sind in Niedersachsen Maßnahmen für eine intensivere Überwachung von Tierbeständen getroffen worden. Veterinärbehörden, Verbände und Tierärzte seien gebeten worden, bei Rindern, Schafen und Ziegen auf Symptome zu achten, die auf eine Infektion mit der Krankheit hindeuten könnten, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitag auf Anfrage mit. Bislang sei kein Fall der Blauzungenkrankheit in Niedersachsen nachgewiesen worden, hieß es.