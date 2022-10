Intensivstation Covid-Bereich Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten steigt weiter Von dpa | 12.10.2022, 12:33 Uhr

Die Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten in Niedersachsen ist so hoch wie zuletzt Ende Juli. Am Mittwoch waren 4,9 Prozent aller Intensivbetten im Bundesland mit Covid-Patienten belegt, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Vor zwei Wochen waren es noch 2,3 Prozent. Im Frühjahr wurden zeitweise Werte von mehr als 7 Prozent erreicht, Ende des vergangenen Jahres sogar mehr als als 10 Prozent.