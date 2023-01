Intensivstation Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kliniken Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten sinkt deutlich Von dpa | 27.01.2023, 14:58 Uhr

Die Intensivbettenbelegung mit coronainfizierten Patienten ist in Niedersachsen so niedrig wie zuletzt vor einigen Monaten. Am Freitag waren 1,8 Prozent der Intensivbetten im Land mit Covid-Patienten belegt, zuletzt war dieser Wert im Juni vergangenen Jahres so niedrig, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Vor einem Monat waren noch 4,8 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.