Staatsoper Hannover Intendantin will Fokus auf Kunst statt Hundekot-Attacke Von dpa | 22.09.2023, 12:38 Uhr | Update vor 39 Min. Theaterwerkstätten des Staatstheaters Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down

Die Intendantin der Staatsoper Hannover, Laura Berman, wünscht sich, dass die Hundekot-Attacke des früheren Ballettdirektors Marco Goecke nicht immer wieder thematisiert wird. „Ich glaube, es ist an der Zeit, in der Diskussion wieder die Kunst, die wir auf der Bühne präsentieren, in den Mittelpunkt zu rücken - egal ob Oper oder Ballett, egal ob man sie mag oder nicht“, sagte die 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.