Intel FOTO: Ralf Hirschberger Arbeitsmarkt Intel-Ansiedlung: Sinkende Arbeitslosenzahlen erwartet Von dpa | 17.03.2022, 12:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Zuge der Intel-Ansiedlung in Magdeburg geht die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit davon aus, dass die Arbeitslosenzahlen in mehreren Bundesländern sinken werden. „Die Rekrutierung des Personals wird über Zuzug aus anderen Bundesländern sowie nationale und internationale Arbeitsvermittlung erfolgen. Dazu gehört auch das Potenzial der arbeitslosen Menschen“, sagte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir rechnen in diesem Zusammenhang mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt sowie den angrenzenden Bundesländern.“