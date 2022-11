Doris Schröder-Köpf Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Migration Integrationsbeauftragte der Länder stellen Ergebnisse vor Von dpa | 04.11.2022, 02:02 Uhr

Die Integrations- und Ausländerbeauftragten der Länder und des Bundes stellen heute (13 Uhr) die Ergebnisse ihrer zweitägigen Beratungen in Hannover vor. Geplant sind Beschlüsse zur Einbindung ausländischer Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt sowie zur Gleichbehandlung von Flüchtlingen, unabhängig von ihrem Herkunftsland. Den Vorsitz der Konferenz hat Niedersachsen mit der Integrationsbeauftragten Doris Schröder-Köpf (SPD) inne. Für den Bund nimmt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), an der Konferenz teil.