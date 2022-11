Niedersachsens Integrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Integration Integrationsbeauftragte beraten über Fachkräftegewinnung Von dpa | 03.11.2022, 13:23 Uhr

Die Integrations- und Ausländerbeauftragten der Länder und des Bundes beraten in Hannover unter anderem über die Einbindung ausländischer Fachkräfte in den deutschen Arbeitsmarkt. In der zweitägigen Konferenz soll es außerdem um die Gleichbehandlung von Flüchtlingen gehen, unabhängig von ihrem Herkunftsland.