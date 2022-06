ARCHIV - Die ostfriesische Insel Wangerooge. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Wangerooge Insulaner stimmen über Grundstücksverkauf für Hotelneubau ab Von dpa | 12.06.2022, 09:19 Uhr

Auf Wangerooge wird über ein touristisches Großprojekt gestritten: Soll die Gemeinde ein Grundstück verkaufen und so Platz für ein geplantes, größeres Hotel an der Strandpromenade schaffen? Nun steht ein Bürgerentscheid an.