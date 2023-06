Medientag Luftwaffen-Manöver «Air Defender 2023" - Jagel Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down Luftwaffe Inspekteur will mit „Air Defender 2023“ keine Eskalation Von dpa | 12.06.2023, 08:28 Uhr

Die Luftwaffe will mit dem Manöver „Air Defender 2023“ gemeinsam mit den beteiligten Nato-Partnern Stärke zeigen, aber eine Eskalation mit Blick auf Russland vermeiden. „Wir tun alles, damit es nicht eskalierend wirkt“, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, am Montag im Inforadio des RBB. Als Beispiel sagte er: „Wir werden keine Flüge in Richtung Kaliningrad unternehmen.“ Viele Leute auch in seinem privaten Umfeld sagten ihm: „Es ist gut, dass wir zeigen, wir sind stark, wir können uns verteidigen, um das ganz klare Signal zu senden: Nato-Territorium ist einfach die rote Linie.“